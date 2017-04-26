Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана принял участие в международной оборонной выставке

2017-04-26 19:35 | www.apa.az | 2

Первый заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в 4-ой «Оборонной и аэрокосмической выставке Адриатического моря», которая состоялась в городе Сплит, Хорватия.



Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт Минобороны, целью данного мероприятия, спонсируемого и проводимого Министерством обороны Хорватии, является сближение специалистов и производителей оборонной промышленности с лидерами, исполнителями и определяющими политику в этой сфере официальными лицами для обсуждения закупок современных военных технологий.



На выставке принимают участие до 70-ти зарубежных делегаций и свыше 500 местных и иностранных компаний.



На церемонии открытия выставки приняли участие Президент, заместитель премьер-министра – Министр обороны Хорватии.



В ходе визита генерал-полковник Н.Садыков ознакомился с выставкой и провел двусторонние встречи.