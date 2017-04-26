Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники

2017-04-26 20:13 | www.apa.az | 2

Согласно подписанному соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны Азербайджана, новые продукции военного назначения, доставленные судами из России и принятые с участием экспертов, будут переданы в соответствующие воинские части.

В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений Вооруженных Сил Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.

Обучение личного состава, который будет эксплуатировать и применять новое вооружение и военную технику проводится российскими инструкторами. Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники.