Назначен новый прокурор Баку – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-26 17:00 | www.oxu.az | 2

Замначальника главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Ильгар Аббасов приказом генпрокурора Закира Гаралова освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором города Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, 44-летний Ильгар Аббасов родился в Нахчыване. До этого назначения он занимал различные должности, в том числе работал в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики, Лянкяранского и Сабаильского районов. В 2009 году был назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В 2014 году И.Аббасову было присвоено звание генерал-майора юстиции.

Отец И.Аббасова Рза Аббасов также занимал ряд государственных должностей, в настоящее время находится на пенсии.

12:51

Назначен новый прокурор города Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ уже подписан генеральным прокурором Закиром Гараловым.

Согласно приказу, заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Ильгар Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором города Баку.

И.Аббасов будет сегодня представлен коллективу Бакинской городской прокуратуры.

Отметим, что срок полномочий бывшего прокурора города Баку Азиза Сеидова истек. А.Сеидов решением Милли Меджлиса от 25 апреля был назначен на должность судьи Верховного суда.

З.Г.

