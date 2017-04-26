Азербайджанский AccessBank представил новую премиум-карту

2017-04-26 18:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - AccessBank выпустил карту MasterCard Black Edition, сочетающую в себе элегантный дизайн и эксклюзивные привилегии. Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, она предоставляет широкие возможности для тех, кто привык к самому лучшему, кто ценит каждую минуту своего времени и кому важен высококачественный сервис во время поездок.

Обладатели MasterCard Black Edition будут иметь следующие преимущества:

Бесплатная служба «Консьерж» для разнообразных запросов клиентов, связанных с путешествиями, развлечениями, покупками и многим другим в любой точке мира;

Priority Pass – пропуск в VİP-залы ожиданий в аэропортах многих стран;

Страхование от несчастных случаев и болезней во время путешествий;

Экстренная помощь при утере карты с помощью MasterCard Global Service и другие специальные возможности.

Подробную информацию можно получить на официальном веб-сайте банка, странице в Facebook и позвонив по номеру 151 в Информационный центр банка.