Решение ПАСЕ по Турции является необъективным - член делегации

2017-04-26 18:48 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении Турции под режим мониторинга ее обязательств перед СЕ является необъективным. Об этом сказал Trend член турецкой делегации в ПАСЕ, депутат Великого национального собрания Турции Суат Онал.

По его словам, Турция считает данное решения политическим, и со временем ПАСЕ поймет эту ошибку.

«Турция недавно пережила попытку военного переворота, активно ведет борьбу с терроризмом и в то же время прилагает усилия для нормальной работы демократических структур после попытки переворота. В этом контексте решение ПАСЕ является неверным», - сказал депутат.

Суат Онал считает, что докладчики ПАСЕ по Турции не являлись нейтральными.

«Представители ПАСЕ присутствовали на референдуме в Турции как наблюдатели. Некоторые из них даже фотографировались с флагом террористической организации Рабочая партия Курдистана, которая действует против Турции. Именно эти члены ПАСЕ представили доклад по Турции», - сказал депутат.

Как сказал Онал, рост расизма и исламофобии в Европе является угрозой и противоречит ценностям ЕС и человечества.

Напомним, что большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции под режим мониторинга.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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