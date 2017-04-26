Экс-министру Али Инсанову вынесен приговор

2017-04-26 17:12 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Гарадагском районном суде на судебном процессе по уголовному делу находящегося под арестом экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова после совещания был вынесен приговор.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, приговором суда Али Инсанов лишен свободы на 7 лет и 5 дней.

Напомним, что в прошлом году в отношении Али Инсанова было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

A.M.

