СМИ: В Ираке дикие кабаны убили трех боевиков ИГ

2017-04-26 17:26 | www.oxu.az | 2

В иракской провинции Киркук дикие кабаны атаковали базу боевиков «Исламского государства» (ИГ) и растерзали троих террористов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщает информационный портал Iraqi News.

Отмечается, что террористы вступили в схватку с животными из-за того, что они неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там.

Официального подтверждения уничтожения боевиков пока нет.

C.C.

