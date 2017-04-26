СМИ: В Ираке дикие кабаны убили трех боевиков ИГ
2017-04-26 17:26 | www.oxu.az | 2
В иракской провинции Киркук дикие кабаны атаковали базу боевиков «Исламского государства» (ИГ) и растерзали троих террористов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщает информационный портал Iraqi News.
Отмечается, что террористы вступили в схватку с животными из-за того, что они неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там.
Официального подтверждения уничтожения боевиков пока нет.