Макрона освистали во время визита на завод Whirpool

2017-04-26 18:52 | www.trend.az | 3

Кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона освистали во время визита на завод Whirpool, передает РИА Новости.

Из толпы рабочих, встречавших кандидата в президенты, раздавались крики "Марин - президент" и осуждающие возгласы. Кто-то из сотрудников Whirpool зажег файер.

"Я приехал не затем, чтобы обещать вам горы чудес. Прежде всего, я хочу пообщаться с межпрофсоюзным объединением… Конечно, в стране есть гнев. Вы этого не почувствовали? Я почувствовал", - сказал Макрон.

Он припугнул рабочих тем, что, в случае избрания президентом его соперницы - лидера Нацфронта Марин Ле Пен, завод точно закроют.

Протесты рабочих завода, выступающих против его переноса в Польшу, начались в минувший понедельник. Люди блокируют въезд на территорию и жгут покрышки. Встречи с Макроном они добивались на протяжении трех месяцев и заранее предупреждали, что прием не будет теплым.

Когда в среду после обеда кандидат в президенты все же добрался до предприятия, располагающегося в его родном городе - Амьене, его окружила толпа из нескольких сотен человек.

Соперница Макрона, Ле Пен опередила его, внезапно приехав на завод утром в среду.

​В ходе своего визита, который продлился около получаса, Ле Пен обвинила Макрона в том, что тот отстаивает интересы олигархии, а не простых людей.

"Когда я услышала, что Эммануэль Макрон не планировал встречаться с рабочими, не планировал посещать место проведения акции протеста, а собрался укрыться неизвестно где в торговой палате,… я решила что это знак презрения рабочим и собралась приехать сама", - сказала тогда лидер Нацфронта.