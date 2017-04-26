Главная цель решения ПАСЕ - оказать давление на Турцию - политолог

2017-04-26 18:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Главная цель решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о восстановлении мониторинга в отношении Турции - оказать давление на Анкару. Об этом сказал Trend в среду декан факультета международных отношений Университета экономики и технологий Союза палат и бирж Турции, политолог Тогрул Исмаил.

По его словам, в 2004 году Турция вышла из-под мониторинга, и ее повторное возвращение на этот этап является негативным явлением.

«На мой взгляд, это решение Европы негативно отразится на двусторонних отношениях», - сказал Тогрул Исмаил.

Политолог напомнил, что МИД Турции уже выразил свой протест в связи с этим решением и потребовал объективной оценки ситуации.

«Некоторые политические группы в Европе пытаются воспользоваться возможностью, представившейся после попытки переворота в Турции. Пользуясь случаем, они хотят ослабить решимость Турции в борьбе против ряда террористических групп», - сказал политолог.

По его словам, европейские политики пытаются вмешиваться во внутренние дела Турции.

Напомним, что большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции под режим мониторинга.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)