Женщина приговорена к 9 годам за неоплату приданого для дочери

2017-04-26 17:51 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание суда по делу обвиняемой в мошенничестве Шохрет Амановой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Эйнуллы Велиева был зачитан приговор.

По приговору суда Ш.Аманова лишена свободы сроком на девять лет.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Ш.Аманова купила у некоторых людей в Баку приданое и одежду для своей дочери, и не расплатилась за покупки. Задержанная сотрудниками правоохранительных органов женщина обвиняется в мошенничестве. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Ш.Аманова обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК.

З.Г.

