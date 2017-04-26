В Азербайджане в течение двух месяцев будет утвержден порядок ведения Реестра туризма

2017-04-26 19:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджане" от первого сентября 2016 года.

Согласно изменению, к распоряжению добавляется пункт 3.2-1 следующего содержания:

3.2-1. согласовав с Президентом Азербайджана, в течение двух месяцев утвердить порядок ведения предусмотренного в пункте 4.10 настоящего распоряжения Реестра туризма.