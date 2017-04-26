МиГ-31 разбился в Бурятии

2017-04-26 18:00 | www.oxu.az | 3

В Бурятии разбился российский истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолет выполнял плановый учебный полет, на его борту находились два человека. По данным Минобороны, они успешно катапультировались и не пострадали. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Телемба, причины аварии пока неизвестны.

Как передает Oxu.Az со ссылокой на Газета.ру, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 Восточного военного округа разбился в Бурятии, сообщило Минобороны. Самолет выполнял плановый учебный полет в районе полигона Телемба.

Авария произошла в 12:05 по московскому времени. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона. На место происшествия вылетел вертолет поисково-спасательной службы. Причины крушения самолеты пока неизвестны. О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Оба летчика, находившиеся в самолете, успели катапультироваться, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в Минобороны.

Как рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах, «оба парашюта пилотов раскрылись, они приземлились».

По данным Life, катапультировавшиеся пилоты подали сигнал о бедствии пуском сигнальных ракет, которые заметили участники спасательной операции. Потерпевший аварию МиГ-31 выполнял плановый учебный полет в паре с другим самолетом, уточняет издание.

МиГ-31 модернизируют до уровня МиГ-31МБ – такие истребители обладают современной системой управления, дальность обнаружения цели у них достигает 320 км, поражения – 280 км. Они способны одновременно поражать 6 воздушных целей, а сопровождать – 10.

Э.А.

