The Telegraph перечислила десять городов мира с лучшей уличной едой

2017-04-26 18:10 | www.oxu.az | 3

Британская газета The Telegraph составила список из 10 городов с лучшей в мире уличной едой. В перечень, места в котором не ранжируются, например, вошел Бангкок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, столица Таиланда в середине апреля уже была признана американским телеканалом CNN лучшим в мире населенным пунктом по данному параметру. Как отмечают редакторы The Telegraph, уличная еда в Бангкоке редко разочаровывает.

В топ-10 также попал Куала-Лумпур. Уличная еда там представляет собой смесь индийской, китайской и малайзийской кухни. Британские журналисты предлагают туристам попробовать популярное в этой стране блюдо наси лемак: рис, сваренный на кокосовом молоке, с добавлением жареных анчоусов, острого соуса, огурцов и вареных яиц.

Кроме того, в перечень включили Марракеш. Путешественникам советуют посетить площадь Джемаа аль-Фна — самую большую в этом марокканском городе. Каждый вечер там начинают работу множество точек по торговле едой. Отдыхающим рекомендуют палатку номер 14, где продают жареных кальмаров, креветок и другие морепродукты.

В рейтинг также внесли Пекин, вьетнамский Ханой, Гонконг, Стамбул, Мехико, столицу Маврикия Порт-Луи и Токио.

В марте издательство Lonely Planet перечислило 10 лучших в мире рынков специй. Туда вошли базары Марракеша, Ханоя, Ирана и другие торговые площади.

Э.А.

