Во Флориде произошла стрельба, есть раненые

2017-04-26 19:26 | www.trend.az | 4

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в округе Майами-Дейд американского штата Флорида, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WSVN.

Все четверо были доставлены в больницу, их состояние неизвестно. Данные о пострадавших подтвердило местное отделение полиции в своем микроблоге в Twitter.

В настоящий момент район, где произошла стрельба, оцеплен. Также были закрыты несколько школ. В связи с инцидентом начато расследование.

Сообщается, что полиция задержала двух подозреваемых недалеко от места происшествия и ищет третьего, однако правоохранители не уточняют, связаны ли они с этой стрельбой.