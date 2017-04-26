CHP halk oylamasıyla ilgili AİHM'e başvuracak

2017-04-26 21:00 | www.trend.az | 1

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla ilgili, "Mühürsüz bir seçimin ardından, gayrimeşru bir referandum sonucuyla karşı karşıyayız. Bütün vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmak bizim için önceliktir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapacağımızı paylaşmak istiyorum." dedi.

Açıklamasında tutuklu milletvekilleriyle ilgili olarak Böke, "Tutuklu milletvekillerine derhal 'Balbay kararı' uygulanmalıdır. Burada açık bir hukuksuzluk vardır ve milletvekillerinin tutukluluklarına bir an önce son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Böke, AKPM'nin Türkiye kararına da değinerek, "Bu karar ve bu karara yol açmış olan hukuksuzluklar, demokrasiyi zedeleyen adımlarla Türkiye 13 yıl geriye götürülmüştür ve bu çok ağır bir durumdur. Türkiye'nin kaybettiği 13 yılın hesabı derhal verilmelidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA