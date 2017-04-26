Французского мэра приговорили к штрафу за слова об избытке мусульманских детей

2017-04-26 18:20 | www.oxu.az | 4

Мэр французского города Безье Робер Менар извинился за свои слова о том, что в городе стало больше мусульманских детей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.

Сторонника правой партии «Национальный фронт» Менара обвинили в «провокации к ненависти и дискриминации» после того, как в твиттере он написал, что в школах Безье стало слишком много детей-мусульман.

В своей записи он не говорит об этом прямо, но указывает на это: «самое яркое доказательство того, что в настоящее время идет процесс смены, просто взгляните на старые школьные фото».

Мэра приговорили к штрафу в 2 тыс. евро решением суда. Также ему придется заплатить 1 тыс. евро за судебные издержки и по 1 тыс. евро компенсации морального ущерба семи правозащитным организациям.

Адвокат Менара заявил, что они будут обжаловывать приговор суда. Сам мэр Безье призвал суд не выносить таким образом «смертный приговор свободе слова».

Э.А.

