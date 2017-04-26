Под Петербургом сгорел дом-музей академика Павлова

2017-04-26 18:32 | www.oxu.az | 6

Во Всеволожском районе Ленинградской области на территории научно-исследовательского института имени академика Ивана Павлова произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РБК, об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Ленинградской области.

Как уточнили представили ведомства, в результате инцидента «сгорело не эксплуатируемое здание». «Музея в нем не было», — уточнили спасатели.

Согласно информации, опубликованной на сайте регионального главка МЧС, информация о возгорании поступила в дежурную часть в 4:10 мск. Спустя час пожар, по данным представителей министерства, был уже ликвидирован. Данных о пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее 26 апреля о том, что в Колтушском сельском поселении под Санкт-Петербургом произошел пожар в историческом доме академика Павлова, сообщали издания Life и 47news. По их данным, здание музея в результате инцидента якобы полностью сгорело.

21 апреля стало известно о том, что 26 зданий и сооружений на территории НИИ им. академика Павлова были причислены к объектам культурного наследия. Такое решение, по данным Ленинградской областной телекомпании, принял ленинградский комитет по культуре

C.C.

