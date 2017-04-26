Боевики обстреляли несколько сирийских городов, есть погибшие

2017-04-26 19:43 | www.trend.az | 4

Боевики в Сирии обстреляли Дамаск и еще несколько городов, есть погибшие, передает РИА Новости со ссылкой на спутниковый канал сирийского телевидения.

Так, в Дамаске террористы выпустили ракетный снаряд по кварталу Абу-Румана. Погибла женщина, сообщил телеканал со ссылкой на полицейский источник.

"В провинции Хама террористы из "Джебхат ан-Нусры" из ракетных установок обстреляли селение Кармас, погибли две женщины. Еще несколько человек получили ранения. В провинции Эль-Кунейтра террористы из "Джебхат ан-Нусры" выпустили пять минометных снарядов по городу Аль-Баас. Один снаряд попал по зданию финансового управления. Погибла женщина, еще два человека получили ранения", - сообщил также телеканал.

Кроме того, в провинции Эс-Сувейда в селении Аль-Креа сработало взрывное устройство, установленное террористами в автомобиле. Один человек погиб, двое получили ранения.