Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники (ФОТО/ВИДЕО)

2017-04-26 19:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан, согласно подписанному соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Россией, доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения, сообщает в среду пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Новая продукция военного назначения, доставленная судами из России и принятая с участием экспертов, будет передана в соответствующие воинские части.

В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений Вооруженных сил Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.

Обучение личного состава, который будет эксплуатировать и применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.

Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники.