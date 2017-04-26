Постпредство при ООН: “КНДР не боится войны с США”

2017-04-26 21:24 | www.apa.az | 2

КНДР не боится войны с Соединенными Штатами.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявило постоянное представительство страны при ООН.

"КНДР, будучи миролюбивым социалистическим государством, превыше всего ценит поддержание мира, но при этом не боится войны", - говорится в письменном заявлении.

В северокорейском постпредстве напомнили, что КНДР обладает "мощными средствами ядерного сдерживания для защиты от ядерной угрозы США".

"КНДР ответит на тотальную войну полномасштабной войной, ядерной войной, нанося ядерные удары в своем стиле и, несомненно, одержит победу в смертельно опасной схватке с американскими империалистами", - предупредили в дипмиссии.