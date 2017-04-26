55,4% абитуриентов набрали менее 200 баллов

2017-04-26 18:39 | www.oxu.az | 2

В прошлом году на вступительных экзаменах по I-IV группам специальностей 55,4% абитуриентов набрали менее 200 баллов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в изданном Государственным экзаменационным центром 12 номере журнала «Абитуриент» говорится, что 32,61% принявших участие во вступительных экзаменах по I-IV группам специальностей абитуриентов набрали 0-99 баллов.

Отмечается, что парни отдали предпочтение техническим и экономическим специальностям, девушки же – гуманитарным.

С.Б.

