Россия вывезла половину своей авиагруппировки с базы Хмеймим в Сирии

2017-04-26 18:42 | www.oxu.az | 3

Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылокой на РИА Новости, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности.

Рудской рассказал, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков. По его словам, ВКС меньшим числом самолетов нанесли в четыре раза больше ударов, чем западная коалиция во главе с США.

Генерал также отметил, что российская группировка с аэродрома Хмеймим контролирует все воздушное пространство страны.

Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли более 220 тысяч человек. ВКС России по запросу президента Сирии Башара Асада помогают властям страны противостоять террористам. Благодаря поддержке Москвы, Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии также действует российский Центр по примирению.

Э.А.

