В венесуэльской тюрьме во время беспорядков погибли 13 заключенных

2017-04-26 19:54 | www.trend.az | 3

Беспорядки в тюрьме венесуэльского города Валенсия унесли жизни 13 заключенных, еще 12 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на портал Tiempo.

По данным СМИ, конфликт разгорелся из-за спора между двумя группировками заключенных из разных городов за контроль над тюрьмой.

Беспорядки начались в ночь на среду и продолжались до раннего утра. Сейчас ситуация в пенитенциарном учреждении нормализовалась, здание взято под контроль национальной гвардией. В ближайшее время ожидается прибытие на место происшествия представителя генпрокуратуры страны для установления обстоятельств трагедии.