ШОС как альтернатива ЕС для Турции

2017-04-26 20:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вступление Турции в ЕС всегда было главным приоритетом внешней политики правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Вне сомнения, ПСР провела много реформ, чтобы стать полноправным членом ЕС. Но, несмотря на все это, каждый раз членство Турции в ЕС откладывалось по различным причинам в долгий ящик.

Евросоюз ранее неоднократно в качестве основных причин называл «курдскую проблему», невыполнение Турцией требования открыть границу с Арменией и непризнание «армянского геноцида».

Ранее ЕС также пообещал гражданам Турции безвизовый режим в случае выполнения Анкарой 72 обязательств перед Евросоюзом.

Однако Турция выполнила 67 обязательств, а оставшиеся пять не выполнила, так как речь идет о безопасности страны.

Дело в том, что ЕС требует от Турции послаблений в борьбе с терроризмом, а точнее с РПК, обвиняя страну в нарушении прав граждан.

Комментируя это, премьер Турции Бинали Йылдырым ранее заявил, что Турция не изменит своим интересам ради ЕС и не ослабит борьбу с терроризмом внутри страны, даже если ЕС не отменит визовый режим с Анкарой.

Как известно, ПАСЕ 25 апреля большинством голосов проголосовала за возвращение Турции под режим мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

Перед голосованием докладчица ПАСЕ по ситуации в Турции Ингебьрга Годсксен (Норвегия) заявила, что изменения в стране после попытки государственного переворота не отвечают стандартам Совета Европы.

Несмотря на резкую критику и осуждение Анкары, решение ПАСЕ о возвращении Турции под режим мониторинга не стало неожиданностью для властей страны.

Как говорят в Турции, Анкара привыкла к капризам ЕС.

После данного решения ряд официальных лиц Турции выступили с резкой критикой ПАСЕ. Но самая резкая критика, конечно же, была в выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Если ЕС действует нечестно, то мы вынуждены искать выход. Почему мы должны еще ждать? Речь идет о 54 годах. Великобритания спросила своих людей, и они проголосовали за Brexit … Они движутся к новому будущему, то же самое было сделано Норвегией … такое же можно применить и к Турции", - заявил Эрдоган. По его словам, Турция готова вынести вопрос о вступлении страны в ЕС на референдум.

В принципе, в заявлении Эрдогана нет ничего нового, так как вопрос проведения референдума о вступлении Турции в ЕС и ранее был на повестке.

Еще в июне 2016 года Эрдоган заявил о проведении референдума в Турции по вступлению в ЕС. Ожидалось, что уже в августе прошлого года такой референдум пройдет.

Как утверждает ряд турецких аналитиков, этому помешала попытка военного переворота 15 июля 2016 года.

Искусственные препятствия, создаваемые ЕС, дают основание полагать, что Анкара не сможет стать полноправным членом этой структуры. Но Турция будет искать альтернативу ЕС. Стоит отметить, что некоторые аналитики считают, что членство Турции в ЕС не в интересах Анкары. Так, глава дипломатического центра стратегических исследований и завкафедрой культурной дипломатии Парижского университета Наджие Селин Шеноджак считает, что членство Анкары в ЕС не на пользу Турции, так как любая экономическая проблема в ЕС может развалить экономику страны.

Альтернативой для Турции вполне может стать Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Еще в январе 2013 года тогдашний премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ШОС является альтернативой ЕС. Президент Турции также подчеркнул, что ШОС является более сильной структурой, чем ЕС.

Не исключается, что, в случае полного приостановления переговоров Турции и ЕС, Анкара начнет переговоры о вступлении в ШОС.

Тем более что председательство в Энергетическом клубе, действующем в рамках ШОС, в 2017 году перешло к Турции.

В свою очередь, в 2016 году МИД Китая заявил, что в случае, если Анкара обратится к ШОС по вопросу членства, члены организации готовы обсудить вступление Турции в ее ряды.

И важно то, что Турция не имеет никаких проблем со странами-членами ШОС, в отличие от проблем с рядом стран-членов ЕС.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend