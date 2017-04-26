В министерстве прокомментировали новость о повышении зарплаты на манат

2017-04-26 18:52 | www.oxu.az | 2

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана прокомментировало новость ряда СМИ о повышении зарплаты работникам госучреждения на 1 манат.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, пресс-секретарь министерства Эльман Бабаев заявил, что некоторые СМИ, сообщая новость о решении Кабинета министров, представляют ее как «зарплаты повысили на 1 манат», что неправильно:

«Ряд СМИ, сообщая о решении №161 от 21 апреля 2017 года «О внесении изменений в решение Кабинета министров №263 от 25 сентября 2013 года «О ежемесячных должностных окладах работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета», неправильно представляют ее как «повышение зарплаты на 1 манат».

В первую очередь хочу сказать, что согласно 6-ой части статьи 155 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, сумма минимальной заработной платы определяется президентом Азербайджанской Республики, и согласно 3-ей части статьи 155 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, ежемесячная заработная плата работника, отработавшего месячную норму времени и выполнившего свои трудовые функции, не может быть ниже установленной государством минимальной заработной платы».

По его словам, согласно 2-ой части статьи 158 кодекса, система, виды и сумма оплаты труда работников финансируемых из госбюджета организаций определяется Кабмином. В настоящее время более 40% наемных работников в республике работают в сферах, финансируемых из госбюджета:

«Как известно, 21 января 2017 года президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение № 2608, согласно которому сумма минимальной заработной платы с начала 2017 года повышена на 10,5% до 116 манатов.

В связи с этим была обеспечена адаптация решения Кабмина №161 от 21 апреля 2017 года и решения № 263 от 23 сентября 2013 года ко 2-ой части распоряжения президента Азербайджанской Республики № 2608 от 21 января 2017 года «О повышении минимальной ежемесячной заработной платы», то есть внеся изменения в 5-ое дополнение к этому решению «Схема ежемесячных должностных окладов работников Центра Ататюрка в Азербайджане», сделав так, чтобы минимальная заработная плата данных работников не была ниже установленной минимальной заработной платы».

У.А.

