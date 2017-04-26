Лучшие школы Азербайджана - СПИСОК

2017-04-26 19:14 | www.oxu.az | 2

В Баку 1,71% абитуриентов, в аттестате которых были отличные оценки, набрали менее 200 баллов. 58,70% оправдали школьные достижения, набрав свыше 500 баллов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом отмечается в 12-м выпуске журнала «Абитуриент» Государственного экзаменационного центра.

В отчете также приводится список лучших школ в республике по прошлому году. Это - городской лицей «Zəkalar» №287, классическая гимназия №160, лицей «Экология» № 291, Технический гуманитарный лицей, комплекс школы-лицея, полная средняя школа №82, школы-лицеи №62, 70, 72, 83, 220, 261, 264 и 304, полные средние школы №1, 3, 7, 12, 23, 27, 33, 54, 60, 82, 98, 116, 129, 141, 144, 171, 189-190, 207, 249, 254, 263, 278, 282, 283, 294, 308, 311, 313, 317, 318, 328 и полная средняя школа №194 в поселке Умид.

С.Б.

