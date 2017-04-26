Президент Узбекистана принял главу МИД Турции

2017-04-26 20:21 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в среду принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, находящегося в Ташкенте с официальным визитом, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА). .

«С удовлетворением было отмечено динамичное развитие узбекско-турецких отношений в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе двусторонних переговоров на высшем уровне, прошедших 17-18 ноября 2016 года в Самарканде», - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам расширения взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, практической реализации с участием ведущих турецких компаний проектов по модернизации туристической инфраструктуры, созданию современных высокотехнологичных производств в текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической отраслях, промышленности строительных материалов, по глубокой переработке сельхозпродукции и другим направлениям, в том числе в рамках свободной экономической зоны «Ургут».

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

От имени руководства Турции министр иностранных дел поблагодарил узбекскую сторону за поддержку проектов турецких компаний в Узбекистане и подчеркнул готовность к дальнейшему развитию полномасштабного двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось, ранее главу турецкого МИД также принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Министры обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

По итогам переговоров министры подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2017-2018 годы.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)