В США умер режиссер "Молчания ягнят" Джонатан Демме

2017-04-26 20:22 | www.trend.az | 2

Оскароносный режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан Демме скончался в среду в Нью-Йорке на 74-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на портал Deadline.

По данным сайта Indiewire, ссылающегося на близкий к семье режиссера источник, Демме скончался из-за рака пищевода и осложнений после заболевания сердечно-сосудистой системы.

Демме завоевал награду "Оскар" в 1992 году в качестве лучшего режиссера за фильм "Молчание ягнят" о хитроумном маньяке Ганнибале Лекторе. Популярными стали также его фильмы "Филадельфия" и номинированный на "Оскар" фильм "То, что ты делаешь".