Посол: Азербайджанские компании не участвовали на форуме в Ялте

2017-04-26 19:25 | www.oxu.az | 3

На проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме азербайджанские компании не участвовали

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

Посол отметил, что в настоящий момент правоохранительными органами Украины расследуется вопрос в связи с возбуждением уголовного дела в отношении азербайджанских компаний: «В Министерстве экономики нам заявили, что ни одна азербайджанская компания там не участвовала. Ни одной из перечисленных компаний там не было. Более того, некоторые из этих компаний являются государственными предприятиями. Они в курсе произошедшего, поэтому не могли отправиться туда.

У этого экономического форума есть сайт, который освещает мероприятия. Там вообще нет имени Азербайджана. Мы связались с правоохранительными органами Украины. Если наших там не было, тогда они не могут возбудить уголовное дело. Согласно процедцрным правилам, они требуют от нас официальное письмо.

Мы дали ответ в устной форме из-за того, что информация опубликована недавно. Сейчас готовится письмо. Очень скоро оно будет отправлено им. Они соответственно официально ответят нам».

Отметим, что ранее в некоторых СМИ распространилась информация о том, что Генеральная прокуратура Украины на основания представления Службы Безопасности Украины начала следственные действия в отношении участников III Международного Экономического Форума в Ялте в аннексированном Россией Крымском регионе.

Участники форума обвиняются в нарушении правил въезда на оккупированные территории Украины.

Среди участников форума присутствовали делегации 17 крупных государственных и частных компаний Азербайджана.

С.Б.

