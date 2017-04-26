Россия поставила в Азербайджан новое вооружение – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-26 19:49 | www.oxu.az | 3

Согласно подписанному соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Новые продукции военного назначения, доставленные судами из России и принятые с участием экспертов, будут переданы в соответствующие воинские части.

В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений Вооруженных Сил Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.

Обучение личного состава, который будет эксплуатировать и применять новое вооружение и военную технику проводится российскими инструкторами.

Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники.

С.Б.

