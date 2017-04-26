Президент Узбекистана принял главу Центкома ВС США

2017-04-26 20:25 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в среду принял главу центрального командования Вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела, находящегося в республике с рабочим визитом, сообщило Национальное информагентство республики (УзА).

«В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, в том числе в военной и военно-технической сферах», говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Особое внимание было уделено складывающейся ситуации в Афганистане и перспективам достижения мира в этой стране.

Джозеф Вотел поблагодарил президента Мирзияева за теплый прием и подтвердил, что США готовы продолжить курс на динамичное развитие и укрепление узбекско-американских отношений.

Как сообщалось, накануне министры иностранных дел и обороны Узбекистана Абдулазиз Камилов и Кабул Бердиев обсудили с главой Центкома ВС США текущее состояние и перспективы взаимодействия в контексте узбекско-американской повестки дня.

(Автор: Демир Азизов)