ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке
2017-04-26 20:30 | www.trend.az | 3
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PПK в регионе Зап на севере Ирака, передает в среду агентство Анадолу со ссылкой на сообщение Генштаба ВС Турции.
Нейтрализованы два боевика, готовившие теракт.
Уничтожены склады с оружием и убежищ террористов.
Террористическая организация PПK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.
С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PПK.
США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.