ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке

2017-04-26 20:30 | www.trend.az | 3

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PПK в регионе Зап на севере Ирака, передает в среду агентство Анадолу со ссылкой на сообщение Генштаба ВС Турции.

Нейтрализованы два боевика, готовившие теракт.

Уничтожены склады с оружием и убежищ террористов.

Террористическая организация PПK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PПK.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.