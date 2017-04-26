Наджмеддин Садыков на международной оборонной выставке – ФОТО

2017-04-26 20:08 | www.oxu.az | 2

Первый заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в 4-ой «Оборонной и аэрокосмической выставке Адриатического моря», которая состоялась в городе Сплит, Хорватия.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Целью данного мероприятия, спонсируемого и проводимого Министерством обороны Хорватии, является сближение специалистов и производителей оборонной промышленности с лидерами, исполнителями и определяющими политику в этой сфере официальными лицами для обсуждения закупок современных военных технологий.

На выставке принимают участие до 70-ти зарубежных делегаций и свыше 500 местных и иностранных компаний.

На церемонии открытия выставки приняли участие Президент, заместитель премьер-министра – Министр обороны Хорватии.

В ходе визита генерал-полковник Н.Садыков ознакомился с выставкой и провел двусторонние встречи.

С.Б.

