Наджмеддин Садыков на международной оборонной выставке – ФОТО
2017-04-26 20:08 | www.oxu.az | 2
Первый заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в 4-ой «Оборонной и аэрокосмической выставке Адриатического моря», которая состоялась в городе Сплит, Хорватия.
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Целью данного мероприятия, спонсируемого и проводимого Министерством обороны Хорватии, является сближение специалистов и производителей оборонной промышленности с лидерами, исполнителями и определяющими политику в этой сфере официальными лицами для обсуждения закупок современных военных технологий.
На выставке принимают участие до 70-ти зарубежных делегаций и свыше 500 местных и иностранных компаний.
На церемонии открытия выставки приняли участие Президент, заместитель премьер-министра – Министр обороны Хорватии.
В ходе визита генерал-полковник Н.Садыков ознакомился с выставкой и провел двусторонние встречи.