Беспорядки в венесуэльской тюрьме, 13 убитых

2017-04-26 20:22 | www.oxu.az | 2

Беспорядки в тюрьме венесуэльского города Валенсия унесли жизни 13 заключенных, еще 12 получили ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, конфликт разгорелся из-за спора между двумя группировками заключенных из разных городов за контроль над тюрьмой.

Беспорядки начались в ночь на среду и продолжались до раннего утра. Сейчас ситуация в пенитенциарном учреждении нормализовалась, здание взято под контроль национальной гвардией. В ближайшее время ожидается прибытие на место происшествия представителя генпрокуратуры страны для установления обстоятельств трагедии.

С.Б.

