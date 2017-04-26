Два французских банка заинтересованы в финансировании TAP - дипломат

2017-04-26 20:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Два французских банка заинтересованы в финансировании таких проектов, как TAP, транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад». Об этом сказала директор департамента континентальной Европы министерства иностранных дел и международного развития Франции Флоранс Манжен в ходе встречи возглавляемой ею делегации с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение уровнем нынешних отношений между двумя странами и было особо подчеркнуто, что взаимные визиты президентов двух стран внесли большой вклад в развитие двусторонних отношений.

Флоранс Манжен сказала, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию в марте был очень плодотворным, и отметила, что политический диалог между двумя странами ведется на высоком уровне. Дипломат также отметила заинтересованность французских компаний в совместной работе с азербайджанской стороной в различных сферах экономики, в частности в энергетической, сельскохозяйственной и транспортной сферах.

Приведя в пример успешное сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере, глава МИД Азербайджана отметил наличие благоприятных возможностейи для деятельности французских компаний и в других сферах. Мамедъяров рассказал о работе, проводимой в связи с реализацией таких проектов, как TAP, транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад», а также о перспективах этих проектов.

Флоранс Манжен, в свою очередь, довела до сведения министра, что два французских банка заинтересованы в финансировании этих проектов.

Мамедъяров также затронул тему ведущихся между Азербайджаном и ЕС переговоров по проекту соглашения о стратегическом партнерстве. Французский дипломат сказала, что поддерживает скорейшее подписание этого соглашения и расширение связей между Азербайджаном и ЕС.

Министр рассказал о процессе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и отметил, что в отношении урегулирования затянувшихся конфликтов важно выступать с позиции таких единых принципов, как уважение территориальной целостности и суверенитета государств в рамках признанных на международном уровне границ. По его словам, недопустимо изменять признанные границы государств силой, это противоречит нормам и принципам международного права. Мамедъяров также отметил, что нынешний статус-кво, как это неоднократно заявляли главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, неприемлем.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)