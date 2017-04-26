В КНДР заявили о готовности к превентивной атаке на США

2017-04-26 20:36 | www.trend.az | 2

Северная Корея "пойдет до конца" в противостоянии с США, не исключая внезапную превентивную атаку, заявили в постпредстве КНДР при ООН, передает РИА Новости.

"Воля КНДР непоколебима в том, чтобы идти до конца, если США хотят оставаться неизменными своей конфронтационной позиции. Наши самые серьезные контрдействия будут включать внезапную превентивную атаку в сопровождении маневров на земле, на море, под водой и в воздухе, а также другие методы", - говорится в заявлении постоянного представительства КНДР, распространенном в среду.