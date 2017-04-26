Деятельность азербайджанского театра получила высокую оценку в России

2017-04-26 20:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Руководству Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку направлено благодарственное письмо от администрации городского округа Кинешма (Ивановская область, Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В письме отмечено, что администрация городского округа Кинешма сердечно благодарит директора театра, заслуженного артиста Азербайджана, президента Азербайджанского национального центра ASSİTEJ (Международная ассоциация театров для детей и молодежи) Мубариза Гамидова и труппу театра за участие в III Международном фестивале русской классической драматургии "Горячее сердце".

"Театр – удивительное искусство, которое не оставляет равнодушными самых разных людей всех возрастов. Оно призвано стать воспитателем поколений. Поэтому так велика ответственность художника перед народом, перед его настоящим и будущим. Особенно это понимаешь на постановках Азербайджанского государственного театра юного зрителя!

Встреча кинешемцев с героями спектакля театра раскрыла интересные грани актерского и режиссерского мастерства, а драматическая глубина актеров заставила публику переживать сильные эмоции.

В основе вдохновенного труда актеров и режиссеров лежат традиции культуры Азербайджана, способствующие воспитанию эстетических и нравственных ценностей.

От души благодарим Вас за уникальную возможность приобщиться кинешемцам к театральному искусству Азербайджана, а всех театральных деятелей за нелегкий труд и беззаветную преданность сцене.

Желаем театральному коллективу ярких премьер и полных залов!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!", - говорится в письме.

Письмо подписано исполняющим обязанности главы городского округа Кинешма Александром Владимировичем Пахолковым и председателем городской Думы городского округа Кинешма Михаилом Анатольевичем Батином.

Напомним, что в рамках фестиваля в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Шовги Гусейнова на сцене Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского был представлен на азербайджанском языке моноспектакль "Dəlinin qeydləri ("Записки сумасшедшего"). Шовги Гусейнов удостоен награды фестиваля в номинации "Лучшая мужская роль".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)