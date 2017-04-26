Суд в ЮАР постановил аннулировать соглашение с РФ о строительстве АЭС

2017-04-26 20:43 | www.trend.az | 1

Высокий суд провинции Западный Кейп в ЮАР постановил, что соглашение 2014 года между министерством энергетики страны и госкорпорацией Росатом, предусматривающее строительство восьми атомных реакторов в ЮАР, является "незаконным и должно быть аннулировано", передает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм заявил ТАСС, что не видит значительных последствий этого решения для проекта строительства АЭС общей мощностью 9,6 ГВт, в котором планирует участвовать Росатом и поставщики атомных технологий еще трех стран.

"Я не вижу последствий. Аналогичные соглашения подписаны с Китаем, Францией, Южной Кореей. Это просто попытка антиядерного лобби похоронить проект. Мы продолжаем работать с заинтересованными российскими организациями", - сказал он.

Соглашение предусматривает стратегическое партнерство для развития атомного энергопромышленного комплекса ЮАР. В нем речь идет не только о возведении АЭС, а в целом о развитии разных областей ядерной энергетики, включая строительство многоцелевого исследовательского реактора по российской технологии, обучение южноафриканских специалистов в российских вузах, ядерную медицину.

В Росатоме не комментируют заявление южно-африканского суда. Источник в госкорпорации отмечает, что решение суда напрямую Росатом не касается. "Росатом придерживается прозрачного взаимодействия со всеми странами-партнерами в части юридических вопросов. Мы не можем давать комментарии по решению южно-африканского суда, напрямую нас не касающегося", - сказал собеседник агентства.

Документ вызывал резкую критику оппозиции в ЮАР, которая посчитала, что он нарушает национальное законодательство, поскольку обязывает правительство работать исключительно с Росатомом без проведения какого-либо тендера. Госкорпорация и министерство энергетики опровергли эти утверждения.

Решение суда по иску оппозиции появилось за два дня до окончания срока предоставления ответов на запрос на тендерную информацию о строительстве АЭС. Кемм сказал, что оно не повлияет на планы подготовки тендера. О намерении участвовать в нем заявили Росатом, китайская State Nuclear Power Technology (Государственная корпорация по ядерным технологиям), французская EDF и южнокорейская KEPCO. Оператором проекта является энергетическая монополия ЮАР "Эском".