В Азербайджане закрываются эти сайты

2017-04-26 22:03 | www.oxu.az | 2

Центр Электронной Безопасности Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий обратился в суд с требованием блокировать в Азербайджане некоторые сайты. Министерство требует блокирования сайтов газеты и радио «Азадлыг», телеканала Turan, Meydan TV и др. Уведомление об этом поступило из Сабаильского суда в газету «Азадлыг», издание которой остановлено, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

В уведомлении сказано, что иск вышеназванной структуры против перечисленных интернет ресурсов принят к рассмотрению.

Судебное заседание по данному гражданскому делу назначено на 27 апреля в 11:20.

Иск будет рассматриваться под председательством судьи Нуреддина Багирова.

C.Б.

