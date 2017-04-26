НАСА: Человечество стоит на пороге открытия внеземной жизни

2017-04-26 22:25 | www.oxu.az | 2

НАСА считает вполне возможным, что человечество уже находится на грани открытия внеземной жизни, заявил на слушаниях в конгрессе помощник директора НАСА Томас Зурбукен, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«При такой широкой деятельности в таком количестве наук, связанной с поиском жизни, мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории», — заявил Зурбукен.

Он упомянул ряд достижений НАСА последнего времени, включая открытие семи похожих на Землю планет в системы звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. По его словам, «миллиарды планет ожидают открытия только в нашей Галактике».

Зурбукен также напомнил про открытие зондом «Кассини» свидетельств того, что в подледных океанах на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе может содержаться водород.

«Хотя мы еще не нашли явных следов жизни в других местах, наши исследователи добиваются примечательного прогресса, а астробиологи участвуют во все большем числе миссий НАСА», — сказал Зурбукен.

По его словам, НАСА активно поддерживает исследования, необходимые, чтобы лучше понять, как жизнь появилась и развилась на Земле, какие условия делают районы Вселенной способными к развитию жизни, и каково потенциальное распределение этих миров за пределами Земли.

«Нам нужна конвергенция ряда наук — биологии, теологии, астрономии, планетологии, наук о Земле и многих других», — сказал Зурбукен.

Он поблагодарил проводивший слушания комитет по науке палаты представителей за то, что задачи астробиологии, занимающейся поиском внеземной жизни, теперь официально прописаны в бюджете НАСА как один из приоритетов.

С.Б.

