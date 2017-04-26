В минобороны Ирана считают, что США не будут нарушать ядерное соглашение

2017-04-26 21:24 | www.trend.az | 1

Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан считает, что президент США Дональд Трамп постепенно отходит от своих заявлений о необходимости срыва ядерной сделки Ирана и "шестёрки" международных посредников, передает РИА Новости.

"Ядерное соглашение - это международное соглашение, закреплённое резолюцией СБ ООН. И ни один американский эксперт не высказался в пользу отмены этого ядерного соглашения. Поэтому я думаю, что Трамп предпринимал какие-то пропагандистские свои позиции во время избирательной кампании, но сейчас постепенно от них отходит", - заявил министр журналистам.

По его словам "мы тоже говорили, что если американцы будут нарушать ядерное соглашение, то, как это зафиксировано и предусмотрено в СВПД, у нас нет никаких причин быть приверженным этому соглашению".