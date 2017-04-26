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Трамп намерен дойти до Верховного суда, защищая свои миграционные указы

2017-04-26 21:27 | www.trend.az | 2

Президент США Дональд Трамп пообещал судьям Девятого окружного суда в Сан-Франциско, которые приостановили действие сразу двух указов главы государства по иммиграции, встретиться в ходе апелляции в Верховном суде, передает РИА Новости.

Журналисты спросили Трампа в ходе церемонии в министерстве внутренних дел, удивлен ли он вчерашним решением суда, приостановившим очередную иммиграционную меру.

"Девятый окружной меня никогда не удивляет!" - ответил Трамп под смех аудитории. "Мы увидимся с ними в Верховном суде", - добавил президент.

Суд в Сан-Франциско ранее заблокировал решение администрации отказывать в федеральном финансировании так называемым городам-убежищам, власти которых не выдают нелегальных иммигрантов правоохранительным органам. Тот же суд в феврале подтвердил отмену иммиграционного указа Трампа, временно запрещавшего въезд в США гражданам ряда стран.

Белый дом в ответ обрушился на судью, назвав его вчерашнее решение "возмутительным превышением полномочий". Директор аппарата Белого дома Райнс Прибас заявил, что суд "спятил". Специалисты министерства юстиции готовят апелляцию на решение.

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