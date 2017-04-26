Натиг Амиров: Курс Гейдара Алиева - самый верный путь, обеспечивающий устойчивость прогресса Азербайджана

2017-04-26 22:31 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев как историческая личность, авторитетный руководитель, создавший политические и экономические основы современной Азербайджанской государственности, приобрел вечность в нашей современной истории. Глубокие реформы, осуществленные благодаря его железной политической воле, сыграли исключительную роль в том, что Азербайджанская Республика, идущая сегодня по пути нового устойчивого развития, занимает достойное место в глобальном масштабе.

Развитие всех сфер, охватывающих социально-экономическую, общественно-культурную жизнь республики, связано с именем великого лидера. Именно благодаря титаническим усилиям, решительности, несокрушимой политической воле общественно-политического деятеля мирового масштаба Гейдара Алиева было создано современное Азербайджанское государство, наша страна заняла достойное место на международной арене.

Всестороннее развитие Азербайджана, создание прочных основ для его дальнейшего прогресса стало возможным в результате реализации социально-экономической стратегии Гейдара Алиева, обладающего богатым опытом, навыками высокого политического управления и лидерства, неутомимой энергией. Заслуги Гейдара Алиева в формировании национальной экономики Азербайджана неоценимы.

В 1969 году с приходом Гейдара Алиева в руководство Азербайджана был дан старт процессу, направленному на создание основ экономического развития страны, будущего богатого экономического потенциала, повышения благосостояния народа. Гейдар Алиев, проводивший широкие реформы во всех областях, для превращения Азербайджана в одну из ведущих республик Советского Союза, добился в тот период большого поворота в истории Азербайджана.

В результате целенаправленных мер, принятых гениальным руководителем, в экономике республики были проведены важные структурные преобразования, достигнуто развитие во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, созданы новые сферы промышленности, повышено внимание к развитию научно-исследовательских сфер, непосредственно связанных с производством. Азербайджан занял ведущее место во всем СССР в области внедрения в производство прогрессивных технологий, улучшено качество производимой продукции. В 1969-1985 годах были созданы образцы новых типов машин, оборудования, аппаратов и приборов 581 наименования. Выпускаемая в Азербайджане продукция 350 наименований экспортировалась в 65 стран мира. Для сравнения отметим, что если с XIX века по 1969 год в Азербайджане было построено 735 крупных промышленных объектов, то в первый период руководства Гейдара Алиева республикой - всего за 14 лет их количество достигло 1048. Производимая в эти годы промышленная продукция по своему объему была равна той, которая производилась за прошедшие 50 лет.

Учитывая роль нефтяной промышленности в развитии экономики, Гейдар Алиев в 1970-е годы добился динамичного развития этой сферы, обеспечил модернизацию нефтехимической промышленности. Именно под руководством великого лидера был начат новый этап в развитии нефтяной промышленности, заложена основа превращения «черного золота» в средство, служащее благосостоянию Азербайджана.

В результате дальновидной и гибкой политики общенационального лидера Азербайджан превратился тогда в самую передовую сельскохозяйственную республику во всем Советском Союзе, в том числе по хлопководству и виноградарству. За этот период в экономике республики были осуществлены важные структурные изменения, созданы новые прогрессивные промышленные отрасли - сотни заводов, фабрик, производственных предприятий.

Гейдар Алиев, лично руководивший всей этой работой стратегического значения, направленной на будущее развитие Азербайджана, в «Обращении к азербайджанскому народу по случаю нового 2001 года, нового века и третьего тысячелетия» 29 декабря 2000 года дал такую оценку титанической работе, осуществленной в эти годы: «1970-1985-е годы вошли в летопись созидательного труда нашего народа как самые яркие страницы. По масштабу происходящих преобразований, характеру глубоких структурных реформ, проводимых в экономике и социальной сфере, переходу благосостояния народа на новый качественный уровень девятая, десятая и одиннадцатая пятилетки занимают важнейшие места в новой истории Азербайджана».

Политический кризис, возникший в первые годы независимости в Азербайджане, только что восстановившем независимость в начале 90-х годов прошлого века, захват 20 процентов территории нашей страны в результате оккупационной политики Армении, изгнание в связи с этим из родных краев более 1 миллиона наших соотечественников, привели к усугублению социально-экономического кризиса и, таким образом, экономика страны оказалась в неуправляемом положении. В результате несоответствия экономики требованиям нового периода, нарушения связей между предприятиями на местном и союзном уровнях, экономической, политической, информационной блокады страны в начале 1990-х годов сократился объем ВВП, промышленного производства, внешнеторгового оборота, инфляция достигла неуправляемого уровня. В результате выхода из строя производственных сфер повысился уровень безработицы, сократились денежные доходы населения.

С возвращением Гейдара Алиева к власти 15 июня 1993 года была заложена основа судьбоносных преобразований во всех сферах, в том числе в экономической жизни страны. Гейдар Алиев, спасший Азербайджанское государство и экономику страны от неминуемой катастрофы, хаоса, начал принимать неотложные меры для экономического подъема страны. За короткий срок была создана законодательная база для формирования в стране рыночной экономики, приняты целевые государственные программы, проведены институциональные реформы, предприняты соответствующие шаги для осуществления коренных преобразований в имущественных отношениях.

Большинство 1715 законов и постановлений, принятых в 1993-2003 годах для внесения вклада в глубокие реформы, были представлены парламенту именно на основании законодательной инициативы общенационального лидера Гейдара Алиева. В период руководства Гейдара Алиева были приняты более 70 законов, подписаны свыше 100 указов и распоряжений, утверждены до 30 государственных программ по урегулированию отраслей экономики.

В стратегии глубоких экономических реформ общенационального лидера особое место занимает факт искусного использования нефтяного фактора для всестороннего развития экономики страны. Достижение великим лидером, несмотря на внутреннее и внешнее давление, подписания с международным консорциумом, состоящим из 13 компаний, в сентябре 1994 года «Контракта века» по разработке нефтяных месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли, стало торжеством высокой политической воли и решительности.

Сдача в эксплуатацию в 1996 году экспортного нефтепровода Баку-Новороссийск, в 1999 году – Баку-Супса для доставки азербайджанской нефти на мировые рынки, подписание соглашения о строительстве основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, было результатом дальновидной политики Гейдара Алиева. Благодаря продуманной экономической политике была достигнута макроэкономическая стабильность, заложена основа устойчивого экономического роста, завоеваны серьезные достижения в сфере улучшения уровня жизни населения.

Одним из важных направлений социально-экономической политики, определенной Гейдаром Алиевым, было развитие инфраструктуры, и создатель современного Азербайджана осуществил очень важную работу в этой сфере. С этой точки зрения в центре политики развития транспорта, проводимой под руководством великого лидера, находилось развитие международных и транзитных коридоров и дорог на территории страны, городской и внутрирайонной дорожно-транспортной инфраструктуры, а также стремительная интеграция в мировое коммуникационное пространство национальной дорожно-транспортной системы. В этих целях началась реализация TRACECA, транспортного коридора «Север-Юг», программы INOGEYT. В результате Азербайджан превратился в основной мультимодальный транспортный узел в Каспийском регионе и важную страну нефтегазового транзита.

Создание экономики с 1995 года по инициативе и под руководством общенационального лидера на основе рыночных отношений, проведение аграрных реформ, раздача крестьянам совхозных и колхозных земель, скота и имущества, либерализация цен и другие меры придали стимул развитию аграрного сектора, были осуществлены серьезные структурные преобразования в сельском хозяйстве, созданы новые сферы, сформировались новые по содержанию отношения. Успешное проведение Гейдаром Алиевым земельной реформы, архитектором которой был сам великий лидер, спасло сельское хозяйство от кризиса начала 1990-х годов, заложило основу будущего развития.

В целях обеспечения развития на приватизированных землях эффективного хозяйствования, предпринимательства по инициативе общенационального лидера были списаны прежние налоговые долги производителей сельскохозяйственной продукции, началось предоставление им долгосрочных налоговых каникул, этот процесс продолжается и в настоящее время. И сегодня юридические и физические лица, занимающиеся сельскохозяйственным производством, освобождены от всех налоговых выплат кроме земельного налога.

Стратегия развития предпринимательства, определенная великим лидером и успешно проведенная под его руководством, характеризуется системностью мер, направленных на развитие частного сектора, либерализацией государственного регулирования, институализацией отношений между государством и предпринимателями.

Принятые государственные программы сыграли особую роль в развитии данной сферы, превратили развитие малого и среднего предпринимательства в одно из приоритетных направлений экономической политики. Была создана законодательная база приватизации государственной собственности, утверждены государственные программы в этой области.

На состоявшемся 24 июня 1996 года в Президентском дворце совещании, посвященном состоянию хода аграрных реформ в республике и обсуждению законопроекта о земельной реформе великий лидер с большой дальновидностью изложил курс дальнейшего развития нашей страны: «Как Президент, я уже определил государственную политику в экономике Азербайджана. Это – путь реформ, повышение, развитие производства посредством реформ, приватизация собственности, поощрение развития частного сектора, рыночная экономика, предоставление людям самостоятельности, создание условий для предпринимательства, инициативности. Это – основные принципы нашей государственной политики».

Глядя сегодня на социально-экономические показатели 1995-2003 годов, мы можем увидеть позитивные результаты проведенных экономических реформ. В 1995-2003 годах валовой внутренний продукт увеличился на 90,1 процента, доходы государственного бюджета – в 3,9 раза, валютные резервы страны – в 85 раз, объем промышленной продукции – на 22,4 процента, сельскохозяйственное производство – на 52,8 процента, внешнеторговый оборот – в 4 раза, средняя заработная плата занятых в экономике – 6,2 раза, уровень инфляции снизился до 2-3 процентов. В этот период было обеспечено вложение в экономику за счет всех финансовых источников инвестиций в объеме 20 миллиардов долларов США.

С самого начала своей деятельности в качестве Президента Азербайджанской Республики Гейдар Алиев поставил главной целью повышение уровня жизни граждан.

Успехи, достигнутые благодаря неподражаемым управленческим способностям основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, его напряженному труду, заложили прочную основу для устойчивого и динамичного развития экономики страны в последующие годы.

В результате постоянно совершенствующейся с учетом веления времени, гибкой, решительной и дальновидной экономической политики достойного продолжателя дела великого лидера Гейдара Алиева, Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева достигнутые успехи были закреплены, наша страна успешно завершила переходный период в экономической сфере, был обеспечен ее переход к либеральной рыночной экономике.

Под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в 2003-2014 годах глубокие экономические реформы были продолжены, экономика Азербайджана превратилась в одну из наиболее динамично растущих экономик мира. В короткий срок Азербайджан стал страной с высоким средним доходом, полностью была обновлена социально-экономическая инфраструктура, он занял 37-е место в мире по глобальной конкурентоспособности. В эти годы экономика страны увеличилась в 6 раз, национальный доход на душу населения вырос более чем в 5 раз. В стране была сохранена стабильность цен, в результате значительного роста доходов в иностранной валюте сформировались крупные стратегические валютные резервы, сохранена международная конкурентоспособность курса национальной валюты с недопущением ее излишнего укрепления. Азербайджан, являющийся одним из ведущих государств СНГ и Восточной Европы по объему иностранных инвестиций на душу населения, стал уже страной, вкладывающей инвестиции за рубежом.

В целях системной и последовательной реализации намеченных мер по диверсификации экономики, обеспечения устойчивости развития ненефтяного сектора и регионов, дальнейшего улучшения инфраструктуры и социальных услуг в 2004-2013 годах были осуществлены две пятилетние государственные программы, связанные с социально-экономическим развитием регионов Азербайджанской Республики. В течение 10 лет реализации программ валовой внутренний продукт увеличился в 3,2 раза, в том числе ненефтяной сектор в 2,6 раза, промышленность – в 2,7 раза, сельское хозяйство – в 1,5 раза, инвестиции – в 6,5 раза, доходы населения – в 6,5 раза, среднемесячная заработная плата – в 5,5 раза. В результате принятых мер в стране было создано более 1,2 миллиона новых рабочих мест, в том числе 900 тысяч – постоянных, открыто 55,6 тысячи предприятий, безработица сократилась до 5 процентов, а уровень бедности – до 5,3 процента. В экономику Азербайджана было вложено более 130 миллиардов долларов инвестиций, внешнеторговый оборот вырос в 6,4, а ненефтяной экспорт – в 4,5 раза.

В этот период более 19,4 тысячи субъектам предпринимательства были выданы льготные государственные кредиты на сумму свыше 1,2 миллиарда манатов. Эти кредиты позволили открыть 113 тысяч новых рабочих мест. Доходы государственного бюджета увеличились более чем в 14,2, налоговые поступления – 7,3, расходы государственного бюджета – 13,9, вклады населения – 24 раза, а банковские активы – 18 раз. В настоящее время доля частного сектора в валовом внутреннем продукте составляет 83 процента, а в занятости – 73,9 процента.

Достигнутые Азербайджаном успехи находят отражение и в оценке ведущих рейтинговых агентств. Так, по подсчетам Doing Business, в 2009 году наша страна получила оценку как «Самая реформаторская страна» среди стран мира.

Под руководством господина Президента с 2015 года экономика Азербайджана вступила в качественно новый этап. В связи с трансформацией глобальных экономических вызовов в национальную экономику были намечены новые направления экономических реформ. Так, на фоне экономических процессов, происходящих в мире с 2016 года, был принят ряд важных решений, направленных на развитие экономики страны, дальнейшее улучшение инвестиционной и бизнес-среды, создание благоприятных возможностей для расширения предпринимательства, повышение ненефтяного экспортного потенциала, замещение импорта, в том числе усиление государственной поддержки местных предпринимателей, в качестве основной цели определено проведение глубоких экономических реформ системного характера.

Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума Азербайджан вошел в группу 50 самых конкурентоспособных экономик мира и сохранил первенство среди стран СНГ. А согласно Отчету о человеческом развитии ООН, Азербайджан по «Индексу человеческого развития» вошел в группу с высоким уровнем человеческого развития.

Как заявил уважаемый Президент Ильхам Алиев, в настоящее время важнейшая цель заключается в доведении Азербайджана до уровня развитых государств. В корне всех проводимых сегодня в стране экономических реформ лежит цель устранения социальных проблем, усиления социальной защиты населения и создания среды, позволяющей повысить благосостояние всех граждан страны. Создание такой среды может осуществляться путем обеспечения устойчивого экономического развития, развития финансовой системы, предпринимательской среды, защиты прав и охраняемых законом интересов людей, а также посредством мер, напрямую направленных на решение социальных проблем.

Одновременно в рамках пакета глубоких экономических реформ Президента Азербайджанской Республики были приняты важные решения, связанные с улучшением бизнес-среды, сокращением количества требующих лицензии видов деятельности от 59-ти до 37-ми, уменьшением количества разрешений, выдаваемых на виды предпринимательской деятельности, почти в 4 раза – с 330 до 87.

Как продолжение этой работы, на фоне экономических процессов, происходящих в мире с 2016 года, был принят ряд важных решений, направленных на развитие экономики страны, дальнейшее улучшение инвестиционной и бизнес-среды, создание благоприятных возможностей для расширения предпринимательства, повышение ненефтяного экспортного потенциала, замещение импорта, в том числе усиление государственной поддержки местных предпринимателей, в качестве основной цели намечено проведение глубоких экономических реформ системного характера.

Так, соответствующими указами, подписанными господином Президентом в начале 2016 года, в целях обеспечения прозрачности и объективности в области рассмотрения жалоб предпринимателей в стране, защиты прав и охраняемых законом интересов лиц в этой сфере при Президенте Азербайджанской Республики, в центральных и местных органах исполнительной власти были созданы апелляционные советы.

Распоряжением главы государства «О дополнительных мерах по поощрению инвестиций» от 18 января 2016 года была создана правовая база, связанная с предоставлением лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции, поддержки обратного платежа за счет средств государственного бюджета.

С целью обеспечения эффективного развития и устойчивости финансово-банковской системы страны, повышения конкурентоспособности финансовых рынков, защиты прав кредиторов, страхователей, инвесторов и других участников финансовых рынков Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 февраля 2016 года было создано юридическое лицо публичного права Палата по контролю за финансовыми рынками. Основная цель создания палаты, обладающей новым мандатом деятельности, как составной части комплексных реформ, проводимых для усовершенствования структурной, институциональной, организационной системы и системы регулирования, заключается в доведении рамок регулирования финансового сектора в Азербайджане до нового качественного уровня на фоне современных глобальных вызовов, а также обеспечении устойчивого развития финансовых рынков, участников рынка и финансовых институтов.

Еще одним указом господина Президента «О дополнительных мерах по поощрению ненефтяного экспорта» от 1 марта 2016 года предусматривается выплата в 2016-2020 годах лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции, экспортного поощрения за счет государственного бюджета в зависимости от удельного веса стоимости используемых в производственном процессе местных компонентов, производимых на территории Азербайджанской Республики, и ненефтяной продукции, а также вида данной экспортируемой продукции.

20 апреля 2016 года соответствующим Указом главы государства был утвержден «Порядок выдачи документа поощрения инвестиции». Кроме того, на основании Налогового кодекса Азербайджанской Республики, предприниматели, получившие документ поощрения инвестиции, освобождены от налога на прибыль и налога на 50 процентов дохода, имущественного и земельного налога, а также НДС на импорт и пошлин на импорт по импортируемым ими технике, технологическому оборудованию и установкам сроком на 7 лет.

Важное значение имеет также создание распоряжениями Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года комиссии для обеспечения устойчивости стремительного развития, достигнутого в последние годы в области предпринимательства, и укрепления его конкурентоспособности, дальнейшего улучшения позиции Азербайджана в международных рейтингах, а также Совета финансовой стабильности с целью улучшения макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости.

Для расширения сферы охвата проводимых экономических реформ и обеспечения эффективной координации работы в этой области господин Президент создал Центр анализа и коммуникации экономических реформ.

Важную роль в выполнении поставленных ключевых задач сыграет также осуществление стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики, утвержденных Указом главы государства от 6 декабря 2016 года номер 1138 для определения целей и направлений перспективного развития страны, обеспечения их реализации. Стратегические дорожные карты включают стратегию экономического развития и план мероприятий на 2016-2020 годы, долгосрочный взгляд на период до 2025 года и целевой взгляд на период после 2025 года. Стратегические дорожные карты являются документом концептуального значения, определяющим на глубоких научных основах перспективы дальнейшего развития Азербайджана на качественно новом этапе социально-экономического развития.

На основе Закона Азербайджанской Республики «О прекращении проверок, проводимых в области предпринимательства» с 1 ноября 2015 года на два года были приостановлены все проверки в сфере предпринимательства, за исключением налоговых проверок, проверок по фактам, представляющим существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства.

С учетом возрастающей роли предпринимателей в экономике страны, исключительного значения развития предпринимательства в обеспечении занятости господин Президент с целью придания импульса атмосфере поддержки предпринимательства в обществе учредил «День предпринимателей», который ежегодно отмечается в республике 25 апреля.

В целях более гибкого и прозрачного осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств и развития отношений между чиновниками и гражданами на основе современных принципов управления Указом Президента Азербайджанской Республики от 21 мая 2016 года был обеспечен пропуск предпринимателей через таможенно-пограничные пропускные пункты на основе оценки риска, Государственный таможенный комитет создал соответствующую инфраструктуру для применения «Зеленого коридора» и других пропускных систем. С 1 августа 2016 года предприниматели получили возможность использования «Зеленого коридора» и других пропускных систем.

Следует также особо отметить Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении «Направлений реформ, которые будут проведены в налоговой сфере в 2016 году, и усовершенствовании налогового администрирования» от 4 августа 2016 года. В результате исполнения Распоряжения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики было внесено 201 изменение, охватывающее в целом 56 статей. В целях повышения прозрачности операций и расчетов, проводимых между участниками гражданского оборота, был принят новый закон Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах». В целом, изменения предусматривают рост экономической активности, развитие предпринимательства, устойчивое развитие страны в целом.

Кроме того, Закон «О регулировании налоговых долгов налогоплательщиков на 1 января 2017 года», принятый Милли Меджлисом в порядке законодательной инициативы господина Президента, нацелен на стимулирование развития предпринимательства в стране, формирование благоприятной бизнес-среды и оптимизацию налоговой нагрузки. Согласно закону долги налогоплательщиков на 1 января 2017 года по процентам, начисленным за непогашение их в срок, установленный Налоговым кодексом Азербайджанской Республики, были списаны полностью, а их долги по финансовым санкциям списаны в соответствии со сроками погашения.

Как продолжение оказываемой предпринимательству поддержки можно отметить также Указ Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по повышению эффективности закупок в деятельности органов исполнительной власти и организаций, финансируемых из государственного бюджета». Этот Указ не только повышает эффективность деятельности органов исполнительной власти и организаций, финансируемых из государственного бюджета, но и преследует цель расширения предпринимательской деятельности в стране, а также дальнейшего повышения благоприятности и конкурентоспособности бизнес- и инвестиционной среды. С уверенностью можно сказать, что данный Указ открывает азербайджанским предпринимателям новые возможности для замещения импорта, а также повышения экспорта.

Созданные на основании подписанного главой государства Указа интернет-портал azexport.az, «Азербайджанский цифровой торговый узел» (Digital Trade Hub of Azerbaijan) не только служат расширению экспортных возможностей ненефтяного сектора, но и, как цифровой торговый узел регионального значения, преследуют цель дальнейшего укрепления позиции Азербайджанской Республики.

Наряду с вышеуказанным, в рамках проведенных реформ были созданы Государственное агентство жилищного строительства, Агентство по заготовке и снабжению продовольственной продукцией, Государственный экзаменационный центр, Агентство по пищевой безопасности, в целях усовершенствования управления в области охраны объектов стандартизации, метрологии, аккредитации и патентного права дано поручение о создании юридических лиц публичного права «Азербайджанский институт метрологии», «Азербайджанский институт стандартизации», «Азербайджанский центр аккредитации» и «Центр патента и товарных знаков», проведены реформы в области усовершенствования процесса приватизации государственного имущества, упрощения дачи разрешения на эксплуатацию некоторых строительных объектов, оздоровления в металлургическом комплексе, применения стандартов корпоративного управления и других сферах экономики.

Кроме того, господин Президент подписал соответствующие акты, связанные с формированием в Азербайджане современной индустрии туризма, отвечающей высоким экономическим, социальным и экологическим требованиям, повышением его удельного веса в экономике страны, дальнейшим ускорением притока туристов в страну, поощрением инвестирования сектора туризма, организацией широко применяемых в международной практике торговых фестивалей, созданием новых туристических маршрутов, проведением пропагандистско-агитационной работы и превращением Азербайджана в благоприятный центр туризма, были даны соответствующие поручения. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев справедливо сказал, что «2016 год останется в истории как год глубоких экономических реформ».

Создание прочной основы существования Азербайджанской Республики стало возможным в результате осуществления глубоких реформ Гейдаром Алиевым, обладавшим высокими управленческими и лидерскими качествами. И сегодня стратегия глубоких реформ, основа которых была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. А это служит и будет служить вечности идей великого лидера, чье имя золотыми буквами вписано в историю Азербайджана благодаря проведенным им в свое время с дальновидностью глубоким реформам.

Большую роль в этом деле играет также партия «Ени Азербайджан», продолжающая политические идеи великого лидера. Азербайджанский народ, еще теснее сплотившись в рядах партии «Ени Азербайджан», число членов которой, увеличиваясь с каждым днем, приближается к 700 тысячам, и которая превратилась во влиятельную политическую организацию Азербайджана и крупнейшую политическую силу Южного Кавказа, активно участвует в осуществляемых в стране общественно-политических процессах. Это одновременно означает поддержку ими политики, проводимой председателем партии, Президентом страны, и их желание активно участвовать в претворении в жизнь данной политики.

В результате исполнения стратегических дорожных карт, подготовленных в соответствии с экономическими реформами системного характера, которые на регулярной основе будут проводиться под руководством главы государства господина Ильхама Алиева, и глобальными экономическими вызовами, в стране вместе с предпринимателями будет развиваться и особая – азербайджанская модель экономических реформ и развития.

Натиг Амиров,

помощник Президента Азербайджанской Республики по экономическим реформам