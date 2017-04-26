В Баку прошла генеральная репетиция церемонии открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-04-26 22:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В среду в Национальной арене гимнастики в Баку прошла генеральная репетиция церемонии открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Trend представляет читателям фоторепортаж с генеральной репетиции.

Кубок Мира по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной Арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 94 гимнасток из 21 страны. 37 спортсменок будут выступать в индивидуальной программе, а 57 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, талантливая Зохра Агамирова, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная Чемпионка Мира и Чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Испания – серебряные призеры Олимпийских Игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских Игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата Мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.