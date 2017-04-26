Instagram снова оказался недоступен по всему миру

2017-04-26 22:56 | www.oxu.az | 2

Фотосервис Instagram оказался недоступен для пользователей по всему миру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным DownDetector‏, приложение не работает у юзеров из США, Канады и европейских стран, в том числе и в России. При попытке зайти в Instagram появляется сообщение «Не удалось обновить ленту». Неполадки наблюдаются как в мобильной, так и в десктопной версии приложения.

Некоторые пользователи сообщают, что не могут зайти в свой профиль, поскольку сервис выдает ошибку.

В официальном Twitter администрация Instagram пока не комментирует ситуацию.

Предыдущий сбой был зафиксирован в понедельник, 24 апреля. Пользователи жаловались на неполадки в работе новостной ленты, личных сообщений.

С.Б.

