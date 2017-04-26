Президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире пробуренной промышленным способом скважины на месторождении "Бибиэйбат" (ФОТО) (версия 2)

2017-04-26 22:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом, на месторождении "Бибиэйбат" компании SOCAR.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о проделанной работе. Он сообщил, что здесь демонстрируется часть фанерной трубы, изготовленной в ХIX веке из клена для транспортировки нефти и нефтепродуктов, принадлежавших нефтедобывающей компании братьев Нобель, а также надскважинное оборудование, доставленное в Баку по заказу этой компании. Еще с древних времен Азербайджан считался родиной нефти. На нефтяных промыслах Баку скважины как правило копались вручную. С начала ХIX века стали проводиться исследования в области бурения нефтяных скважин более прогрессивными способами. В 1840-х годах велся поиск путей для бурения скважин более прогрессивными методами и увеличения нефтедобычи. Исторические источники и документы, найденные в последние годы в Центральном государственном историческом архиве России, также доказывают, что бурение скважин промышленным способом в мире началось на Бибиэйбате. Один из таких документов – письмо, написанное 22 декабря 1844 года членом Совета Закавказского областного управления, государственным советником Василием Семеновым главнокомандующему этого края, генералу Александру Нейдгардту. В письме Семенов подробно описывает нефтяные промыслы на Абшеронском полуострове, выдвигает конкретные технические и организационные предложения для увеличения добычи. После того, как на письмо Семенова был дан положительный отзыв, в апреле 1845 года по указанию министра финансов Федора Вронченко Каспийской казначейской палатой была выделена тысяча серебряных монет на работы по бурению, дано поручение о бурении разведывательной скважины в районе Бибиэйбата. В январе 1846 года под руководством директора нефтяных и соляных промыслов Баку, подполковника корпуса горных инженеров Николая Воскобойникова началось бурение двух скважин на месторождении Бибиэйбат. Одна из скважин дала нефть на глубине 21 метр и, таким образом, в мире была заложена основа нефтедобычи промышленным способом. В отчетах, подписанных 8-14 июля 1847 года наместником Кавказа князем Михаилом Воронцовым, подтвержден факт бурения первой скважины в мире на побережье Каспийского моря. Революционные новшества, достигнутые в нефтедобыче в 50-е годы ХIX века, придали большой импульс увеличению добычи на Абшероне, созданию перерабатывающей промышленности. Благодаря развитию техники и технологии бурения скважин механическим способом в Баку был сдан в эксплуатацию ряд новых нефтяных месторождений, пробурены скважины, обеспечено развитие инфраструктуры нефтяной промышленной. В 1899-1901 годах нефтяная промышленность Баку, добывающая 11,5 миллиона тонн нефти, занимала первое место в мире. Для сравнения отметим, что в Соединенных Штатах Америки, начавших бурение нефтяных скважин промышленным способом в 1859 году, этот показатель в то время составлял 9,1 миллиона тонн.

Глава государства посмотрел установленный здесь специальный интерактивный киоск.

Было сообщено, что посредством киоска можно получить подробную информацию об истории азербайджанской нефти, в том числе о первой скважине, пробуренной промышленным способом. В интерактивном киоске также размещена информация о нефтяной стратегии, проводимой великим лидером Гейдаром Алиевым и главой государства Ильхамом Алиевым, исторические фотографии и видеоматериалы о нефтяной промышленности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с нефтяниками.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде сказал:

-В этом году будет добыта двухмиллиардная тонна нашей нефти. 28 марта 1971 года была добыта миллиардная тонна нефти. 2 апреля того же года в Москве состоялся 24-й съезд. Выступивший на съезде господин Гейдар Алиев сказал, что азербайджанские нефтяники добыли один миллиард тонн нефти. Вернувшись затем в Азербайджан, он 21 апреля провел совещание. В этом совещании принимали участие министр нефтяной промышленности СССР Валентин Шашин и я. Господин Гейдар Алиев поздравил азербайджанских нефтяников. Таким образом, наши нефтяники добыли миллиардную тонну нефти в период руководства господина Гейдара Алиева. Двухмиллиардная тонна нефти будет добыта в период Вашего руководства. До сих пор извлечено 1 миллиард 971 миллион тонн нефти. Один миллиард тонн - на море, 971 миллион тонн – на суше.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо.

Хошбахт Юсифзаде: В то время господин Гейдар Алиев в выступлении сказал, что в истории старейшей нефтяной промышленности небольшой республики добыт 1 миллиард тонн нефти.

Президент Ильхам Алиев: И мы должны отметить это.

Хошбахт Юсифзаде: Сейчас эта республика доведет добычу нефти до двух миллиардов тонн. Наши нефтяники также добыли 700 миллиардов кубометров газа

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Это будет хорошим событием, и мы его отметим. Обнаружение здесь этой скважины - уже история.

Хошбахт Юсифзаде: Да, история. Приезжали снимать фильм об этом. Я сказал, что первая скважина была пробурена здесь в 1847 году. У меня спросили, есть ли документ? Нет, но мы слышали об этом друг от друга. Тогда комиссия подняла все документы.

Ровнаг Абдуллаев: Господин Президент, в архивах были подняты все документы.

Президент Ильхам Алиев: Это архивные документы?

Ровнаг Абдуллаев: Да, архивные документы.

Президент Ильхам Алиев: Мы должны хорошо пропагандировать это в мире. Потому что я неоднократно говорил, что впервые нефть промышленным способом была добыта в Азербайджане, однако место этого не было точно известно. Поэтому я дал поручение установить это место. Конечно, нам было известно, что это было на территории Бибиэйбат, однако сейчас это место уточнено и здесь создан прекрасный памятник. Считаю, что это прекрасное событие как для нефтяников, так и для туристов, прибывающих в нашу страну.

Азербайджан – родина нефти, нефтяная промышленность началась вот отсюда. И сегодня, когда прошло уже почти 200 лет, Азербайджан говорит свое слово в мире как нефтяная, газовая страна. Сегодня наша нефть принадлежит нашему народу. В то время мы были в составе царской России и добываемые здесь природные ресурсы не особо влияли на благосостояние нашего народа. Царили бедность, нищета. Азербайджанский народ владел большим богатством, но сам не мог пользоваться им. Азербайджан и в советский период проявил себя как нефтяная республика. Если бы не труд азербайджанских нефтяников во время Второй мировой войны, ее итоги могли бы быть совсем другими. Азербайджанские нефтяники сыграли решающую роль в Победе над фашизмом. В этом году мы будем отмечать добычу двухмиллиардной тонны нефти. Представьте, если бы Азербайджан был независимой страной, то сейчас он был бы одной из богатейших стран мира.

А сегодня наша нефть служит нашему народу, усиливает наше государство. Посмотрите, вся эта территория все еще полна нефтяных вышек, и первая скважина была пробурена здесь. Есть фотографии, видеокадры этой территории. Это – кадры недавней истории. Здесь была зона экологической катастрофы. Повсюду – нефтяные запруды, старые вышки, территория была загрязнена нефтью. Сейчас эта территория превратилась в одно из самых благоустроенных мест нашего города. То есть мы направляем доходы от нефти на развитие нашей страны, вкладываем в человеческий капитал, инфраструктурные проекты, и сегодня нефть обеспечивает развитие азербайджанского народа. Вот это – независимость, и Азербайджан, 25 лет существующий как независимое государство, сегодня крепко стоит на ногах. Нефть – наше природное богатство, великое достояние нашего народа, и мы, используя его, развиваем нашу страну. Разумеется, труд нефтяников здесь также достоин особой оценки. Я всегда ценю труд нефтяников, их смелость. Они работают в тяжелых условиях, трудятся для развития нашей страны. Стремятся усилить нашу страну своим трудом.

Сегодняшнее событие – историческое событие. Мы уже наглядно демонстрируем всему миру эту историческую истину вот здесь. Уверен, что все гости, приезжающие в нашу страну, будут с большим интересом приходить сюда и фотографироваться здесь, на фоне этой вышки. Поздравляю вас.

В заключение была сделана фотография на память.