В Астаре автомобиль насмерть сбил велосипедиста

2017-04-26 23:06 | www.oxu.az | 2

В Астаринском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в городе Астара, на улице Азадлыг столкнулись два легковых автомобиля марок ВАЗ 2107.

При этом один из водителей, потеряв управление над автомобилем, сбил двигавшегося по обочине дороги на велосипеде жителя города Нахида Исмайлова (1979 г.р.). От полученных травм Н.Исмайлов скончался на месте.

По факту ведется расследование.

С.Б.

