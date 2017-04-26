Президент Ильхам Алиев поздравил президента ЮАР и короля Нидерландов
2017-04-26 23:06 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Гедлейихлекиса Зума по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня свободы.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня свободы.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
Также глава государства поздравил короля Нидерландов Виллема-Александра.
"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Нидерландов – Днем Короля.
В этот радостный день, когда Вам исполняется 50 лет, мне очень приятно передать Вам самые сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Нидерландов – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении.