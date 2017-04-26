Инфантино: “ФИФА будет использовать систему видеопомощника арбитра на ЧМ-2018”

2017-04-26 23:07 | www.apa.az | 2

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что на чемпионате мира по футболу 2018 года в России будет использоваться система видеопомощника арбитра (VAR)/

Как передает АПА, об этом передает агентство Франс Пресс.

«Мы будем использовать эту систему для помощи арбитрам на ЧМ-2018, поскольку за всё время её работы мы получали только положительные отзывы», — цитирует Инфантино агентство.

Ранее Инфантино объявил, что эта система будет использоваться на Кубке конфедераций 2017 года, который также пройдёт в России. КК-2017 должен пройти с 17 июня по 2 июля, а ЧМ-2018 — с 14 июня по 15 июля.