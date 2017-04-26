Флоранс Манжен: “Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является приоритетом для Франции”

2017-04-26 23:37 | www.apa.az | 5

Сегодня в МИД состоялись азербайджано-французские политические консультации.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД страны, Азербайджан на консультациях представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, Францию – глава европейского управления министерства иностранных дел и международного развития Флоранс Манжен.

Выражая удовлетворение уровнем политических отношений между Азербайджаном и Францией, Х.Халафов отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества. Проинформировав собеседницу о проводимых в стране экономических реформах, мероприятиях по диверсификации экономики Х.Халафов пригласил французские компании к участию в проектах, связанных с развитием ненефтяного сектора Азербайджана. Он также отметил развитие культурных и гуманитарных связей между двумя странами, о прогрессе достигнутым в области туризма.

Х.Халафов отметил большую роль Франции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «Этот конфликт, приведший к оккупации 20% территорий Азербайджана, является главным препятствием для регионального развития».

Флоранс Манжен, в свою очередь, отметила высокий уровень азербайджано-французских отношений. Она назвала урегулирование конфликта приоритетом для Франции и подчеркнула, что данный вопрос находится на повестке официального Парижа. «Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержена своим обязательствам и готова внести вклад в восстановление переговоров между сторонами конфликта», сказала Ф.Манжен.

На встрече также была обсуждена деятельность азербайджано-французской межправительственной комиссии, в частности, в области энергетического сотрудничества.